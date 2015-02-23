La parte alta di via Vittorio Emanuele libera al transito

L'ordinanza del sindaco. Piero Cirino: "Frutto del lavoro della Terza commissione. Ecco perché dico che è importante la pubblicazione on-line dei verbali".

95047.it Abolito il divieto d'accesso in via Vittorio Emanuele per chi proviene da via Rizzo. Il sindaco ha firmato l'apposita ordinanza. Sulla questione, il consigliere Piero Cirino sottolinea l'impegno della terza commissione ed interviene sulla trasparenza delle commissioni: "Sono d'accordo sulla pubblicazione on-line dei verbali", dice.

L'ordinanza

"Non si riesce a comprendere che il problema non sta solo nel costo o nel numero delle commissioni, la questione è solo una, bisogna essere trasparenti e chiari dando comunicazioni attraverso dirette streaming oppure pubblicazioni on-line nel sito del comune --. I nostri concittadini devono sapere e vedere i lavori svolti dalle commissioni consiliari, questo, fa sì che la gente venga coinvolta, resa partecipe alla vita amministrativa, quindi, è necessario, oggi più che mai essere rispettosi della nostra comunità iniziando con fatti e non parole a dare le risposte. A tal proposito, trasmetto copia di un'ordinanza che mi ha consegnato stamattina il responsabile ufficio: il capitano Ursino in commissione, frutto di una mia proposta condivisa da tutta la terza commissione".