La paternese Aurora Grasso nel cast del film di Violetta

Il sogno che diventa realtà grazie al talento ed a tanto, tantissimo, lavoro

95047.it La Disney ha scelto lei, Aurora Grasso il talento 18enne paternese che gia 95047.it vi aveva fatto conoscere qualche settimana fa (LEGGI: Tutto il talento di Aurora nella danza è già una stella). Dalle punte della danza al grande schermo. Aurora è stata scelta, infatti, per prendere parte a "Tini - la nuova vita di Violetta" il nuovo film evento che uscirà nelle sale cinematografiche i prossimi 18 e 19 maggio 2016. Per l'argentina Martina Stoessel dopo la tv la vita ricomincia proprio dal cinema e lei, con tutto il cast di argentini e spagnoli al seguito, hanno scelto l'atmosfera unica e imparagonabile della nostra isola, nello specifico quella di Taormina e del Teatro Antico per registare alcune delle immagini che vedrete nel film. Aurora talento innato di danza classica e contemporanea è stata selezionata (insieme ad altre 4 colleghe) tra centinaia di giovani ballerini per far parte del cast del nuovo film ma non solo, l'artista paternese la vedrete anche in altre vesti: in qualche istante si trasformerà in una piccola fan incallita di violetta, e non solo.

In questi giorni il folto cast di "Violetta" si aggira per le vie di Taormina, tante le riprese. E per Aurora cosi come le altre 4 ballerine sono stati giorni duri dal trucco al parrucco e tante, tantissime le prove: 48 ore di fila.

Ma non vi sveliamo troppo! Il film dovrete correre a vederlo, prima di tutto per rendere onore ad Aurora Grasso la nostra paternese che tiene alto il nome della città.