LA PATERNESE GABRIELA FARINATO ALLA FASE FINALE DI MISS MONDO 2017
A cura di Redazione
31 maggio 2017 16:22
A Gallipoli sono andate in scena le prefinali di Miss Mondo Italia 2017.
In gara 150 ragazze arrivate da tutta Italia, oggi pomeriggio sono state comunicate le 50 finaliste del concorso che accedono alla finale nazionale dell’11 giugno prossimo, tra le 50 bellezze che accedono alla fase finale c'è la paternese Gabriela Farinato .
La finale nazionale, in programma domenica 11 giugno al Teatro Italia di Gallipoli, sarà condotta da Enzo Iacchetti