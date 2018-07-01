LA PATERNESE GABRIELA FARINATO È “MISS MILUNA SICILIA OVEST”

Gabriela Farinato 18 anni di Paternò (CT) è stata eletta all'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa Miss Miluna Sicilia Ovest e si qualifica alle Prefinali Nazionali di Miss Italia.La bella Gabriela è...

La bella Gabriela è stata incoronata dal Generale dei Carabinieri Massimo Minniti dall'Assessore Regionale all'Agricoltura Edy Bandiera e dal Dott. Concetto Mazzarella per l'Ippodromo del Mediterraneo

Grandissima soddisfazione da parte di Gabriela che ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo risultato attraverso la sua pagina social:

"Buongiorno amici,mi sono appena svegliata e non ho ancora metabolizzato il tutto Mi avete supportato in un maniera incredibile e non ve ne sarò mai riconoscente abbastanza,cercherò di rispondere ai tanti messaggi su Instagram,Facebook e whatsapp. Che dirvi sono felicissima,questa vittoria ci voleva soprattutto in questo periodo della mia vita. Chi non fa parte di questo mondo non potrà mai capire cosa significhi...Questo è solo l’inizio di un lungo percorso e come ho sempre detto,da quando ho iniziato il percorso di Miss Italia,la corona è da un po’ di anni lontana dalla nostra terra ed io proverò a riportarla qui!! Sono sempre stata determinata e testarda d’altronde il mio motto è “Se non rischi non conquisti” quindi perché non provarci? Mai e poi mai sono stata così agitata come lo sono stata ieri,mi sentivo il cuore uscire dal petto e la mia mente viaggiava lontano da me come se non volesse credere a tutto questo!!! Sto cercando pian piano con i piedi saldati a terra di realizzare il mio sogno che è anche quello tuo mio caro nonnino ed io ci riuscirò per entrambi Grazie mille a voi che mi sostenete ai miei genitori e a mio fratello siete la mia forza,alla Miss più simpatica che ci sia Chiara Esposito,all’organizzazione di Miss Italia Sicilia,a Miss Italia,alla famiglia Consiglio,a tutti i truccatori,a tutti parrucchieri e agli sponsor. Siete tutti gentilissimi e disponibili sempre con tutte noi Un grosso bacione da MISS MILUNA SICILIA OVEST