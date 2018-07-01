LA PATERNESE GABRIELA FARINATO È LA “MISS MILUNA SICILIA OVEST”

LA PATERNESE GABRIELLA FARINATO È LA “MISS MILUNA SICILIA OVEST”

Gabriela Farinato 18 anni di Paternò (CT) è stata eletta all'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa Miss Miluna Sicilia Ovest e si qualifica alle Prefinali Nazionali di Miss Italia.

Antonello Consiglio e Chiara Esposito hanno presentato la prima finale regionale di questa edizione impreziosita dalla sfilata dei gioielli Miluna con la presenza della gioielleria Tresor di Siracusa con Giuseppe Calvo in giuria.

Momenti di cabaret con la simpaticissima Mariuccia Cannata e di sport con le gare ippiche fra cui spiccava il premio Nastro d'Oro di Sicilia.

La bella Gabriela è stata incoronata dal Generale dei Carabinieri Massimo Minniti dall'Assessore Regionale all'Agricoltura Edy Bandiera e dal Dott. Concetto Mazzarella per l'Ippodromo del Mediterraneo

Grandissima soddisfazione da parte di Gabriela che ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo risultato attraverso la sua pagina social:

"Buongiorno amici,mi sono appena svegliata e non ho ancora metabolizzato il tutto Mi avete supportato in un maniera incredibile e non ve ne sarò mai riconoscente abbastanza,cercherò di rispondere ai tanti messaggi su Instagram,Facebook e whatsapp. Che dirvi sono felicissima,questa vittoria ci voleva soprattutto in questo periodo della mia vita. Chi non fa parte di questo mondo non potrà mai capire cosa significhi...Questo è solo l’inizio di un lungo percorso e come ho sempre detto,da quando ho iniziato il percorso di Miss Italia,la corona è da un po’ di anni lontana dalla nostra terra ed io proverò a riportarla qui!! Sono sempre stata determinata e testarda d’altronde il mio motto è “Se non rischi non conquisti” quindi perché non provarci? Mai e poi mai sono stata così agitata come lo sono stata ieri,mi sentivo il cuore uscire dal petto e la mia mente viaggiava lontano da me come se non volesse credere a tutto questo!!! Sto cercando pian piano con i piedi saldati a terra di realizzare il mio sogno che è anche quello tuo mio caro nonnino ed io ci riuscirò per entrambi 👴🏼❤Grazie mille a voi che mi sostenete ai miei genitori e a mio fratello siete la mia forza,alla Miss più simpatica che ci sia Chiara Esposito,all’organizzazione di Miss Italia Sicilia,a Miss Italia,alla famiglia Consiglio,a tutti i truccatori,a tutti parrucchieri e agli sponsor. Siete tutti gentilissimi e disponibili sempre con tutte noi Un grosso bacione da MISS MILUNA SICILIA OVEST