LA PATERNESE MARTINA ARDIZZONE LASCIA L'ARS, SUBENTRA ERMINIA LIDIA ADORNO DOPO RICONTEGGIO DEI VOTI

Colpo di scena all'Assemblea Regionale Siciliana (ARS), dove la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Martina Ardizzone, ha dovuto lasciare il suo seggio.

A seguito di un riconteggio dei voti, infatti, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha stabilito che la collega di partito Erminia Lidia Adorno subentrerà al suo posto.

La decisione è stata presa dopo che Adorno, ex consigliera comunale a Catania, aveva presentato ricorso contro il risultato elettorale, contestando il numero di voti attribuiti a Martina Ardizzone dall'Ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale di Catania. Secondo il riconteggio, Adorno ha superato Ardizzone per soli cinque voti di scarto, invertendo così la graduatoria.

In origine, Ardizzone era riuscita ad entrare all'ARS come prima dei non eletti nella lista del Movimento 5 Stelle. Ciò è stato possibile grazie alla decisione del candidato più votato, Nuccio Di Paola, che ha optato per il seggio conquistato a Caltanissetta, lasciando libera la posizione nel collegio di Catania.

Con questa sentenza, Adorno si prepara a entrare nell'ARS, anche se dovrà attendere la proclamazione ufficiale per sedere nell'aula parlamentare siciliana.