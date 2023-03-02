LA PATERNESE NICOLE AMANTEA, 8 ANNI, PROTAGONISTA A THE COACH

Paternò si conferma, ancora una volta, la città dei talenti. Stavolta i riflettori sono puntati sulla giovanissima Nicole Amantea che ha superato brillantemente l’audizione per The Coach, il talent sh...

Paternò si conferma, ancora una volta, la città dei talenti. Stavolta i riflettori sono puntati sulla giovanissima Nicole Amantea che ha superato brillantemente l’audizione per The Coach, il talent show in onda da 2018 sulla rete 7 Gold. .

Nicole, otto anni , frequenta la Royal Dance da soli due anni studiando e perfezionandosi nella danza moderna, contemporanea e classica, ma ha già dimostrato il suo indiscusso talento partecipando a parecchie competizioni. L’ultima, in ordine di tempo, a Gela in occasione della Trinacria in dance, nella quale ha conquistato il gradino più alto del podio. A Giugno Nicole, che è già l’orgoglio di mamma Loriana, porterà sul palco 3 coreografie, ideate per l’occasione dalla sua insegnante, Agata Benvenga, che parteciperà alla trasmissione in veste di coach.

“Nicole è una ragazzina talentuosa- ha detto la sua insegnante- con evidenti doti fisiche e con un’indole caparbia e decisa. Sebbene nella vita appaia spesso come una ragazzina timida è capace di trasformarsi sul palco, dando il meglio di sé. Da subito mi sono accorta delle sue straordinarie doti e come sua insegnante mi è sembrato doveroso offrirle delle opportunità, e adesso non ci resta che incrociare le dita e starle accanto”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal primo cittadino – il dott. Antonino Naso : “I nostri giovani, che seguiamo con tanto amore e che non finiremo mai di sostenere, spesso ci danno tante soddisfazioni. A Nicole che ha intrapreso questo percorso con tanta dedizione, auguro tutto il successo che merita. Sono certo che la città di Paternò farà il tifo per lei e la sosterrà in ogni momento”.

Il talente show, nato da una collaborazione tra Antares Film e Jtl Production, è diviso in 4 fasi: Academy, Costruzione Squadre, Fase Sfide e Finale.

I Coach ed i talenti vengono formati per affrontare al meglio le fasi successive del Talent. I concorrenti vivranno in una sorta di villaggio didattico dove verranno affinate le loro competenze artistiche avvalendosi degli insegnamenti di alcuni esperti del settore danza, canto, recitazione, arti varie. I Coach verranno valutati sulla loro capacità di essere davvero utili ai Talenti.

I Coach che superano la fase "Academy" dovranno realizzare il proprio Team scegliendo tra i concorrenti un numero pari a 20. Alla fine di questa fase i Team creati saranno 4, ognuno con 20 talenti e riconusciuti da un colore. Saranno presenti il Team Rosa, il Team Giallo, il Team Verde ed il Team Blu.

Di fronte ad una giuria di qualità i Team schierano i propri talenti. Ogni sfida è composta da 4 concorrenti di cui solo uno passerà alla fase successiva.

La fase finale invece andrà in onda in prima serata e decreterà la vittoria del Team che resterà con l'ultimo concorrente in gara.