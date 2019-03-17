LA PATERNESE PATRIZIA MILAZZO ESCE DOPO 4 DOMANDE DA “AVANTI UN ALTRO

“Tutto sommato è stata una bella esperienza”.E’ questo il commento che ci ha rilasciato Patrizia Milazzo, pochi attimi dopo essere uscita da “Avanti un altro”. Il programma di Canale 5 condotto da Pao...

E’ questo il commento che ci ha rilasciato Patrizia Milazzo, pochi attimi dopo essere uscita da “Avanti un altro”. Il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

“Ho mandato la mia richiesta di adesione con una foto tramite il sito del programma – ci dichiara Patrizia – e dopo alcuni mesi mi hanno chiamato per effettuare un provino a Palermo.

Eravamo oltre 150, e solo in pochi siamo stati selezionati. Poi, la chiamata per partecipare alla puntata, durata, purtroppo, pochi minuti”.

A Patrizia, purtroppo, sono capitate delle domande sul Madagascar, cu cui la concorrente non ha risposto bene.

Alla fine due errori su quattro, che purtroppo la fanno uscire dal gioco dopo appena pochi minuti.

Laureata in Scienze Politiche, lavora come consulente del lavoro, ed è fidanzata da nove anni. “Nonostante tutto è stata una bella esperienza – conclude – in cui ho conosciuto anche nuovi amici tra i concorrenti, con cui siamo rimasti in ottimi rapporti.

Grande professionalità anche da parte di Bonolis e Laurenti, che ho incontrato solo durante il gioco”.

Comunque sia andata, è stato bello vedere in tv una Paternese, che ha provato in un difficile gioco in onda su una delle reti maggiormente seguita in Italia, nonostante da casa sembri tutto facile.