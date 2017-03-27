LA PATERNESE PROMOSSA CON 3 GIORNATE DI ANTICIPO

Un grande risultato sportivo, ma non solo, per una intera città, che vede Il Paternò risalire in Promozione, con ben tre giornate di anticipo e vincendo sul campo della seconda in classifica nonché co...

Un grande risultato sportivo, ma non solo, per una intera città, che vede Il Paternò risalire in Promozione, con ben tre giornate di anticipo e vincendo sul campo della seconda in classifica nonché concorrente diretta alla Promozione. Un'avventura affrontata con grande impegno, da una società che ha voluto essere protagonista del campionato. Allenata dal mister Salvo Palumbo, e grazie ai gol di Castelli, Fiorello e Virgillito giunto a campionato iniziato, è riuscita nell'impresa di arrivare prima in classifica, e addirittura di vincere lo scontro diretto contro la seconda e diretta concorrente in trasferta. Ieri l'epilogo sul campo di Fiumefreddo contro l'Atletico Fiumefreddo. Subito Paternò in vantaggio, e partita rocambolesca grazie al pari di Ruggeri, poi ospiti di nuovo in avanti sempre con Virgillito e momentaneo pari dei locali con Dumitrascu. Nel frattempo i padroni di casa sprecano ben 2 rigori assegnati dal direttore di gara. Nel finale la festa, prima in campo grazie ai gol di Castelli e Fiorello nei minuti finali, e poi sugli spalti e negli spogliatoi, per la festa finale del matematico passaggio in Promozione. Beffa per il Fiumefreddo che ora ande risultato, dovrà passare dalla lotteria dei rigori. Un grande risultato frutto di una seria programmazione e di notevoli investimenti. Una vittoria che dovrà essere confermata nel prossimo campionato. Ma c'è tempo, per ora pensiamo alla festa e ad augurare ai neopromossi futuri e meravigliosi successi.

FOTO DA TUTTOCAMPO