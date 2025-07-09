LA PATERNESE RACITI CONQUISTA IL PRIMO POSTO ALLA TAPPA DI CALISTHENICS A MONZA

PATERNO' – Nuovo trionfo per la paternese Antonella Raciti, che lo scorso 6 luglio ha conquistato il primo posto nella prima tappa dei Campionati Nazionali di Calisthenics svoltasi presso la Ironskill...

PATERNO' – Nuovo trionfo per la paternese Antonella Raciti, che lo scorso 6 luglio ha conquistato il primo posto nella prima tappa dei Campionati Nazionali di Calisthenics svoltasi presso la Ironskills di Monza. Un risultato prestigioso che le garantisce l’accesso diretto alla finale nazionale, oltre che alle prossime tre tappe del campionato.

Antonella, atleta di punta nel panorama italiano e internazionale del calisthenics femminile, non è nuova a simili imprese. Pluricampionessa nazionale da anni, ha recentemente aggiunto al suo palmarès anche il titolo internazionale 2025, conquistato nell’ultima gara svoltasi in Svizzera.

“La vittoria a Monza è stata molto significativa – dichiara Antonella – perché rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un passo importante verso la finale. Sono fiera di rappresentare la mia città e il mondo del calisthenics femminile italiano.”

Con determinazione, talento e un impegno costante, Antonella continua a scrivere pagine importanti nello sport, portando in alto il nome di Paternò anche oltre i confini nazionali.