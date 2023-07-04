LA PICCOLA GRETA CADUTA DAL BALCONE A MAZARA NON CE L’HA FATTA, DICHIARATA LA MORTE CEREBRALE

Morte cerebrale.E' quanto hanno dichiarato i medici del Trauma center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo per la piccola Greta, la bimba di 4 anni che domenica scorsa è caduta dal secondo piano nella...

Morte cerebrale.

E' quanto hanno dichiarato i medici del Trauma center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo per la piccola Greta, la bimba di 4 anni che domenica scorsa è caduta dal secondo piano nella sua casa di Mazara del Vallo.

La bimba, le cui condizioni sono subito apparse gravissime, è stata trasportata presso l'ospedale di Mazara dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per l'asportazione della milza. Poi il trasferimento in ambulanza al Trauma center.

La situazione ieri sera è peggiorata e i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. "La città si stringe forte alla famiglia della piccola Greta in questo momento così drammatico", afferma il sindaco Salvatore Quinci. (