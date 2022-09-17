LA PICCOLA PATERNESE GIULIA TORNA A VIVERE GRAZIE AL FEGATO DONATO DAL PAPÀ

E’ stata operata ed è ancora ricoverata all’Ismett di Palermo, la piccola Giulia, la bimba che nel marzo scorso, avevamo aiutato con una raccolta fondi per un supporto alle spese sostenute dalla famig...

E’ stata operata ed è ancora ricoverata all’Ismett di Palermo, la piccola Giulia, la bimba che nel marzo scorso, avevamo aiutato con una raccolta fondi per un supporto alle spese sostenute dalla famiglia.

La piccola, che ora ha 9 mesi, soffriva di cirrosi epatica ed era necessario un trapianto per potere guarire da una malattia con gravissime complicazioni.

Ora, grazie al padre, che ha fatto da donatore, la piccola Giulia ha un nuovo fegato, e può sperare in un futuro migliore.

La famiglia della piccola, ci ha contattati sia per fare sapere l’esito dell’intervento, che la bambina ha affrontato con un coraggio da guerriera, sia per ringraziare tutti coloro che con le loro offerte, vicinanza e solidarietà hanno permesso tutto questo.

Un grosso augurio di buona guarigione và da parte nostra al papà ed alla piccola Giulia, lo stesso augurio lo vogliamo fare anche a nome di tutti i Paternesi, e non solo, affinché la piccola torni presto a casa e soprattutto in ottima salute.

Auguri Giulia!!!