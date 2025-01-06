LA POLIZIA DI STATO INCONTRA I BAMBINI DELLA FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA DI BELPASSO IN OCCASIONE DELLA BEFANA

I poliziotti del Commissariato di Adrano, in occasione della chiusura delle festività natalizie, si sono recati a Belpasso a far visita ai piccoli ospiti della Fondazione Giovanna Romeo Sava per passa...

I poliziotti del Commissariato di Adrano, in occasione della chiusura delle festività natalizie, si sono recati a Belpasso a far visita ai piccoli ospiti della Fondazione Giovanna Romeo Sava per passare del tempo con loro, fare gli auguri di buon anno e portare in dono giocattoli e gadget della Polizia di Stato.

La Fondazione Giovanna Romeo Sava gestisce due comunità alloggio per minori, la Comunità “Padre Vasta” e la Comunità “Padre Cosentino”, che svolgono una fondamentale funzione in tema di assistenza e accoglienza di minori che versano in situazioni di disagio, fornendo loro vitto e alloggio e seguendoli negli studi. In questo periodo sono ospiti della Fondazione quindici bambini, di età compresa tra i due e i quindici anni.

All’incontro hanno presenziato anche i responsabili e gli educatori delle comunità, che con molta passione seguono i bambini e i ragazzi nelle loro molteplici attività quotidiane. I piccoli ospiti si sono mostrati entusiasti ed incuriositi per la presenza dei poliziotti e l’incontro ha sin da subito destato il loro interesse. Il Dirigente del Commissariato ha spiegato loro che i poliziotti sono degli amici più grandi di cui potersi fidare sempre e che non li lasceranno mai soli qualora dovessero avere bisogno; e se dovessero avere voglia di un semplice saluto al passaggio di una volante, gli agenti saranno sempre felici di fermarsi, parlare con loro ed anche fare una foto.

Il momento più atteso dai bambini e dai ragazzi è stato ovviamente quello dell’apertura dei doni che i poliziotti hanno portato appositamente per loro; giocattoli per i più piccoli, mentre per i più grandi, visto anche l’approssimarsi della ripresa delle lezioni scolastiche, sono stati portati quadernoni, matite colorate, zaini e portapenne.

A quel punto, dopo aver preso più confidenza, i bambini più piccoli hanno iniziato a giocare con i poliziotti, indossando anche i berretti delle loro uniformi e chiedendo di essere presi in braccio. Prima dei saluti finali c’è stato anche uno scambio di auguri di buon anno, e approfittando dell’ora della merenda, anche l’occasione di mangiare una fetta di pandoro tutti insieme.