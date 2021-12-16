LA POLIZIA DI STATO SEQUESTRA UN INGENTE QUANTITATIVO DI ESPLOSIVO, AVREBBE POTUTO CAUSARE UNA DEVASTANTE DEFLAGRAZIONE

Nel corso dei servizi di controllo specialmente effettuati in prossimità delle feste di fine anno, nella mattinata del decorso 14 dicembre, personale della Squadra Amministrativa della Divisione di Po...

Nel corso dei servizi di controllo specialmente effettuati in prossimità delle feste di fine anno, nella mattinata del decorso 14 dicembre, personale della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Catania ha condotto un accertamento all’interno di un garage, pertinenza di un condominio abitato da più famiglie, sito nel Comune di Acicatena.

Nella circostanza, gli agenti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di materiale esplodente, costituito da batterie pirotecniche (c.d. cassette cinesi) e da “bombe carta”, destinato al mercato illegale.

Sul posto, sono intervenuto gli specialisti del Nucleo Artificieri della Questura, che hanno messo in sicurezza tutto il materiale esplodente trovato all’interno del locale e lo hanno rimosso, salvaguardando l’incolumità sia degli operatori della Polizia di Stato che stavano operando il controllo, sia degli abitanti dell’intero stabile insistente sul cennato garage.

Il proprietario del locale, C.M. di anni 33, in considerazione della quantità e qualità del materiale esplodente di elevata micidialità, idoneo a provocare un’esplosione con elevato effetto distruttivo, è stato tratto in arresto perché colto in flagranza del reato di detenzione illegale di armi, di munizioni o di materiale esplodente (art. 2 della legge 895/67) e, su disposizione del Magistrato di turno, è stato associato presso la Casa Circondariale Piazza Lanza.