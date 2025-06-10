La Polizia interviene a Paternò: controlli su extracomunitari e sicurezza urbana

Nel pomeriggio di oggi, la città di Paternò è stata nuovamente al centro di un’importante attività di controllo da parte delle forze dell’ordine. Sei pattuglie della Polizia di Stato, provenienti dal...

Nel pomeriggio di oggi, la città di Paternò è stata nuovamente al centro di un’importante attività di controllo da parte delle forze dell’ordine. Sei pattuglie della Polizia di Stato, provenienti dal commissariato di Adrano e dalla Questura di Catania hanno passato al setaccio diversi punti ritenuti sensibili.

L’operazione si è concentrata su aree pubbliche e periferiche, tra cui piazze, parchi e zone solitamente soggette a fenomeni di degrado. Particolare attenzione è stata riservata al Parco Moncada, un’area verde che in passato è stata oggetto di segnalazioni per episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla prostituzione.

L’iniziativa si inserisce in un piano di controlli già avviato nelle scorse settimane, mirato anche alla verifica della regolarità dei cittadini extracomunitari presenti nel territorio, soprattutto quelli impiegati nelle campagne della Piana di Catania. Precedenti accertamenti avevano già evidenziato diverse irregolarità, portando all’allontanamento di alcuni soggetti dal territorio nazionale.

Una nota ufficiale della Questura, con il resoconto dettagliato dell’operazione odierna, potrebbe essere diffusa nelle prossime ore.