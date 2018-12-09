LA POLIZIA POSTALE DI CATANIA CHIUDE DUE PORTALI PEDOPORNOGRAFICI

La Polizia Postale di Catania ha chiuso due portali che offrivano, insieme, quasi 700mila video pedopornografici a pagamento, di bambine tra gli 8 e i 12 anni.L’Associazione Meter li aveva scoperti il...

L’Associazione Meter li aveva scoperti il 6 dicembre 2018 e segnalati all’amministratore e responsabile del dominio, e, come da protocollo, alla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Catania. Il giorno dopo, lo stesso amministratore aveva scritto all’associazione di don Fortunato Di Noto, e, per conoscenza, alla Polizia Postale Italiana, affermando la veridicità della segnalazione, e cioè che si trattava di materiale pedopornografico.

“Da pochi giorni Meter aveva fatto chiudere un portale in Germania con 60 neonate abusate sessualmente – afferma don Fortunato Di Noto, presidente di Meter -. Quest’altro intervento è il risultato del continuo monitoraggio della rete attraverso Osmocop di Meter (OSservatorio MOndiale COntro la Pedofilia e pedopornografia) e della collaborazione internazionale che l’associazione ha consolidato con alcuni esponenti e responsabili dei domini che ringraziamo per la collaborazione e per l’intervento immediato“.