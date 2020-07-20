LA POLIZIA RITROVA AUTO E MOTO RUBATE NEI GARAGE DI LIBRINO

Nella giornata di ieri personale delle volanti, coadiuvato da una pattuglia del reparto cinofili ha rinvenuto nel quartiere di Librino numerosi veicoli oggetto di furti perpetrati negli ultimi giorni....

Nella giornata di ieri personale delle volanti, coadiuvato da una pattuglia del reparto cinofili ha rinvenuto nel quartiere di Librino numerosi veicoli oggetto di furti perpetrati negli ultimi giorni. Il risultato è stato ottenuto grazie alla pianificazione di uno specifico servizio diretto alla prevenzione e repressione delle attività illecite all’interno del succitato quartiere dove gli agenti hanno proceduto a passare al setaccio alcuni garage condominiali ubicati in Viale Moncada, spesso utilizzati come temporaneo deposito di beni di provenienza furtiva. Tale attività ha consentito di rinvenire un BMW GS 1200, n. 2 Honda SH, uno Yamaha Tmax e n. 2 Fiat 500 Abart. Ultimate le formalità di rito, i predetti veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.