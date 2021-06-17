LA POLIZIA SEGNALA LA TECNICA DELLA COLLA NELLA SERRATURA. “SE LA NOTATE CHIAMATECI SUBITO
Occhio ai ladri.Dalla Polizia di Stato parlano infatti di segnalazioni di particolari tentativi di furto con la tecnica della colla. Viene messa nella serratura del portone preso di mira. Dopo qualche...
Dalla Polizia di Stato parlano infatti di segnalazioni di particolari tentativi di furto con la tecnica della colla. Viene messa nella serratura del portone preso di mira. Dopo qualche giorno i ladri controllano.
Se la colla c’è ancora, basta un cacciavite per aprire.
L’appello delle forze dell’ordine è di dare immediatamente l’allarme se notate qualcosa del genere.
Con l’avvicinarsi del grande esodo per le ferie estive la Polizia di Stato come ogni anno, invita ad alcuni accorgimenti che, per esperienza, possono essere utili a scongiurare i furti all’interno delle abitazioni in assenza dei proprietari.
Per brevi periodi:
- Lascia qualche luce accesa, la radio, l'impianto stereo o il televisore in funzione. Ci sono in commercio anche spine con timer per programmare accensione e spegnimento di una lampada;
- Chiudi sempre la porta a chiave e non lasciare le chiavi sotto lo zerbino o in altri luoghi alla portata di tutti;
- Ricorda che i messaggi sulla porta dimostrano che in casa non c'è nessuno;
- Se hai oggetti di valore che devi lasciare in casa fotografali: in caso di furto ne faciliterai la ricerca;
- Sensibilizza anche i vicini affinché ci sia reciproca l'attenzione a rumori sospetti sul pianerottolo o nell'appartamento.
- Nel caso non esitare a chiamare il 113;
- Se tornando a casa trovi la porta aperta o chiusa dall'interno, non entrare. Potresti scatenare una reazione istintiva del ladro che si vede scoperto. Non fare azioni avventate e telefona subito al 113.
Per lunghi periodi:
- Non far sapere ad estranei i tuoi programmi di viaggi e vacanze. Evita di pubblicare su social network (Facebook o altri) i tuoi programmi di viaggio poiché queste informazioni possono arrivare indirettamente a persone poco raccomandabili;
- se ti è possibile, un dispositivo automatico che, ad intervalli di tempo, accenda le luci, la radio, la televisione;
- vita l'accumularsi di posta e pubblicità nella cassetta delle lettere chiedendo ad un vicino di ritirarla durante la tua assenza;
- Non divulgare la data del tuo rientro e, anche nella segreteria telefonica, non fornire informazioni specifiche sulla tua assenza;
Per un’abitazione più sicura è bene ricordare:
- Rendi sicure porte e finestre. Ideale è una porta blindata con serratura antifurto recente. Utilizza lo spioncino prima di aprire;
- Se puoi installa in casa un sistema di antifurto elettronico o vetri antisfondamento.
- In alternativa è sempre valido il ricorso alle grate, purché siano robuste, con serrature di sicurezza recenti e che lo spazio tra le sbarre sia minimo;
- Se l'interruttore della luce è all'esterno, proteggilo con una cassetta metallica chiusa a chiave per impedire che qualcuno possa staccare la corrente;
- E' meglio non tenere in casa grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore;
- Ricordati che luce e rumore tengono lontano i malviventi: se sei solo tieni accesa la luce in due o più stanze per simulare la presenza di più persone;
- Se sei in casa chiudi la porta con la chiave. Puoi anche tenere la porta protetta con il paletto o con la catena di sicurezza. Se ti senti in pericolo chiama subito il 113;
- Se hai bisogno della riproduzione di una chiave e non puoi farlo personalmente incarica una persona di fiducia evitando possibilmente di riportare su targhette nome e indirizzo;
- Se perdi la chiave di casa o subisci uno scippo o un borseggio, cambia la serratura;
- Assicurati, uscendo e rientrando, che la porta di casa ed il portone del palazzo restino ben chiusi.
- Non far sapere, fuori dall'ambiente familiare, se in casa ci sono oggetti di valore o casseforti né dove si trova la centralina dell'allarme.
