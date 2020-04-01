LA PRECISAZIONE DEL VIMINALE SULLA CIRCOLARE DI IERI

La circolare di ieri del Viminale ha scatenato numerose reazioni da parte di governatori, in particolare dalla regione Lombardia e dalla Campania, che hanno accusato il ministero di aver «allentato la...

La circolare di ieri del Viminale ha scatenato numerose reazioni da parte di governatori, in particolare dalla regione Lombardia e dalla Campania, che hanno accusato il ministero di aver «allentato la presa» e di aver lanciato «un messaggio sbagliato» sui termini del contenimento del coronavirus. In mattinata il Viminale ha voluto precisare quanto indicato nella nota diffusa.

I chiarimenti del ministero dopo la circolare del 31 marzo sulle disposizioni per la prevenzione del contagio Covid-19

Le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano.

Si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente nelle ipotesi già previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri: per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute.

La circolare del ministero dell'Interno del 31 marzo si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale. In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute.

Per quanto riguarda l'attività motoria è stato chiarito che, fermo restando le limitazioni indicate, è consentito camminare solo nei pressi della propria abitazione. La circolare ha ribadito che non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto e che continua ad essere vietato l'accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.

La medesima circolare ha ricordato infine che in ogni caso tutti gli spostamenti sono soggetti a un divieto generale di assembramento e quindi all'obbligo di rispettare la distanza minima di sicurezza. Le regole e i divieti sugli spostamenti delle persone fisiche, dunque, rimangono le stesse.