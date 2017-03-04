La Protezione Civile dichiara livello di allerta giallo per rischio vulcanico dell’Etna

diramato ieri dalla Protezione Civile il secondo bollettino

È stato diramato ieri dalla Protezione Civile il secondo bollettino sul rischio vulcanico dell’Etna. Con l’avviso n. 2 del 3 marzo 2017, il DRPC ha confermato il livello di allerta “GIALLO”, mentre ha variato la fase operativa in “ATTENZIONE”.

etna comunicato 2

L’Etna attualmente rimane in condizioni di disequilibrio con attività stromboliana duratura oltre ad emissione altrettanto costante nonché persistente di cenere.