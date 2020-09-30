LA PROTEZIONE CIVILE DIRAMA ALLERTA GIALLA PER DOMANI
A cura di Redazione
30 settembre 2020 20:31
Il Dipartimento della Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di “allerta gialla” per rischio idrogeologico e idraulico per temporali per la giornata di giovedì 1 ottobre.
Sono infatti attesi forti acquazzoni, e il maltempo riguarderà tutte le province siciliane. L’allerta è valida dalle 00:00 alle ore 24:00 di domani.
La Protezione civile invita i cittadini a prestare particolare attenzione ai deflussi dell’acqua sia nelle zone urbane che in quelle più lontane dai centri abitati.