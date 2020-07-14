LA PROTEZIONE CIVILE DIRAMA ALLERTA GIALLA SULLA SICILIA CENTRO ORIENTALE PER LA GIORNATA DI DOMANI

Il Dipartimento Protezione Civile ha diramato anche per la giornata di domani, Mercoledì 15 luglio 2020, un allerta gialla per rischio temporali per la Sicilia centro settentrionale.Nel dettaglio, le...

Il Dipartimento Protezione Civile ha diramato anche per la giornata di domani, Mercoledì 15 luglio 2020, un allerta gialla per rischio temporali per la Sicilia centro settentrionale.

Nel dettaglio, le zone interessate in Sicilia sono: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

A causa di un vortice ciclonico in arrivo sulla Penisola in realtà avremo tempo in peggioramento per tutta la settimana che colpirà prima il nord per poi interessare anche il sud. Le prima avvisaglie le avremo lungo l'arco alpino mercoledì, poi i temporali si faranno via via più frequenti e da Giovedì un ciclone investirà l'Italia portando una perturbazione carica di temporali e grandinate accompagnata da venti freschi che terranno le temperature sotto media in tutte le regioni

