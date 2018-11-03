LA PROTEZIONE CIVILE SMENTISCE ALLARMI PER TERREMOTI E TROMBE D’ARIA
La Protezione Civile ha smentito gli annunci di imminenti trombe d’aria e terremoti che circolano in queste ore a Palermo e in Sicilia sui social media e su WhatsApp.A ribadirlo, in questo caso, è il...
La Protezione Civile ha smentito gli annunci di imminenti trombe d’aria e terremoti che circolano in queste ore a Palermo e in Sicilia sui social media e su WhatsApp.
A ribadirlo, in questo caso, è il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana che, tramite una nota, ha infatti sottolineato di non avere “mai emesso avvisi similari“.
Una serie di fenomeni imprevedibili che, ovviamente, non possono essere annunciati.
“Chiunque si presti a diffondere tali fuorvianti e pericolose notizie – si legge nel comunicato firmato dal dirigente generale Calogero Foti – può essere denunciato per procurato allarme“.