LA QUESTURA DI CATANIA EMETTE 7 NUOVE MISURE DI SORVEGLIANZA SPECIALE, COINVOLTI PATERNESI

La divisione Anticrimine della Questura di Catania ha eseguito, nel mese di dicembre, 7 misure di prevenzione della Sorveglianza Speciale della Polizia a disposizione del Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Catania.

La prima è stata emessa nell'ambito della prevenzione dei reati in materia di violenza di genere, nei confronti di una persona violenta e gravemente indiziata di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima con applicazione del braccialetto elettronico.

Altre due misure sono state eseguite nei confronti di soggetti indiziati di appartenere a gruppi criminali operanti, rispettivamente, sui territori dei comuni di Paternò e di Mascalucia, collegati all'associazione mafiosa denominata Santapaola - Ercolano.

Le altre misure di prevenzione personale eseguite sono Sorveglianze Speciali di Pubblica Sicurezza emesse nei confronti di 4 persone rientrano nelle categorie esplicitamente indicate nell'art. 1 del Codice Antimafia.Si tratta di soggetti che annoverano precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, la persona ed in materia di sostanze stupefacenti.