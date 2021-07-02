95047

LA QUESTURA VIETA I MAXISCHERMO IN TUTTE LE PIAZZE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI CATANIA

A cura di Redazione Redazione
02 luglio 2021 19:17
LA QUESTURA VIETA I MAXISCHERMO IN TUTTE LE PIAZZE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI CATANIA -
FLASH

ULTIM'ORA.

La Questura di Catania VIETA I MAXISCHERMO IN TUTTE le piazze pubbliche della Provincia di Catania in occasione delle partite di calcio per l'europeo 2021.

La conferma arriva dalla pagina ufficiale del comune di Acireale.

https://www.facebook.com/233717240779819/posts/986772048807664/

 

