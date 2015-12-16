La raccolta di giocattoli: il contributo di Obiettivo Comune

Un’altra associazione che ha sposato la causa lanciata anche in questo Natale

95047.it Ultimo giorno per la Seconda raccolta di giochi per bambini lanciata da 95047.it assieme alla Caritas vicariale. Dall’associazione Obiettivo Comune è giunta, stamane, la bella notizia di un contributo di giocattoli che si va ad aggiungere a quelli già consegnati e fatti arrivare alla parrocchia del Sacro Cuore.

"Quest'anno il nostro obiettivo era quello di aderire ad un progetto che aveva come finalità quella di regalare un sorriso ai bambini che trascorreranno questo Natale purtroppo con pochi sorrisi - spiega il Segretario dell'associazione Antonino Atanasio - ecco perché il nostro impegno è stato massimo nei confronti di questo progetto organizzato dalla Caritas e da 95047.it”.

Infine la giovanissima (16 anni) socia Emanuela Sanfilippo : "Ringraziamo tutti i soci che hanno contribuito - interviene la giovanissima Emanuela Sanfilippo -, soprattutto Vito Rau, Gabriella Borzi del negozio Trilly, Rosy Consalvo e Vito Rau. Indispensabile è stato il supporto logistico dell'ex presidente Vito Palumbo col quale abbiamo lavorato affinché si riuscisse a raccogliere quello che serviva per regalare un po' di spensieratezza ai più piccoli”.