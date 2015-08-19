La Regione sblocca i fondi Pac: 700 mila euro per la ristrutturazione dell’ex Monastero delle Benedettine

Il progetto del Comune prevede il ripristino dei locali dell’ex scuola media Giovanni XXIII

95047.it In arrivo, a Paternò, un importante finanziamento, pari a 700 mila euro, che verrà impiegato per attuare un progetto di ristrutturazione dell’Ex Monastero delle Benedettine, edificio che ospita il Piccolo Teatro e la Biblioteca Comunale “G.B. Nicolosi”. Sono stati infatti sbloccati i fondi del Piano d’Azione e Coesione della Regione Sicilia, e così anche il Comune di Paternò, che aveva già presentato il progetto esecutivo per l’opera tempo addietro, potrà finalmente usufruirne.

Nello specifico, l’intervento riguarderà la messa in sicurezza e ristrutturazione dell’ala dell’edificio che si affaccia su via Monastero, in particolare dei locali che costituivano le aule dell’ex scuola media Giovanni XXIII, chiusi da diversi anni. L’attuale Amministrazione Comunale è già intervenuta sul complesso, che ospita la Biblioteca e il Piccolo Teatro, e proprio quest’ultimo, lo scorso anno, è stato interessato da importanti lavori di messa in sicurezza del tetto. "La nostra idea è quella di trasformare l’Ex Monastero delle Benedettine in un’area di produzione e fruizione culturale – afferma il sindaco di Paternò, Mauro Mangano -, rendendo nuovamente agibili i locali dell’ex scuola media, che potrebbero trasformarsi in alloggi per gli artisti che vorranno fermarsi nella nostra città. In questo modo potremo utilizzare e valorizzare al meglio un bene culturale di grande pregio, con ricadute positive per tutto il centro storico".