LA REGIONE SICILIANA PROGRAMMA LE DATE DI SALDI E VENDITE PROMOZIONALI. I DETTAGLI

L’assessore regionale alle Attività produttive ha firmato il decreto che programma saldi e vendite promozionali fino al 2023. Secondo il decreto, i saldi invernali potranno essere effettuati dal 2 gen...

L’assessore regionale alle Attività produttive ha firmato il decreto che programma saldi e vendite promozionali fino al 2023. Secondo il decreto, i saldi invernali potranno essere effettuati dal 2 gennaio al 15 marzo, mentre quelli estivi sono in calendario dall’1 luglio al 15 settembre. Indicati anche i periodi per le vendite promozionali: dal 16 marzo al 30 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre.

«Dopo il periodo acuto della pandemia che ha stravolto il calendario dell’ultimo biennio - spiega l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano - si torna alla programmazione che, oltre che essere prevista dalla legge, è uno strumento fondamentale che permette a commercianti e consumatori di potersi organizzare con congruo anticipo».

Per l’assessore, oltre alla programmazione è indispensabile che «istituzioni e organizzazioni di settore maturino la capacità di analizzare adeguatamente i trend e di monitorare quei fattori che possono influire sul successo delle vendite promozionali e dei saldi».