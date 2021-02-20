LA RICHIESTA DELLE REGIONI, ZONA ARANCIONE IN TUTTA ITALIA, PER FRENARE LA DIFFUSIONE DELLE VARIANTI DEL COVID

Italia zona arancione per contrastare le varianti covid e arginare la diffusione del contagio. E' l'ipotesi che i governatori delle regioni potrebbero discutere oggi e trasformare in proposta da sotto...

Italia zona arancione per contrastare le varianti covid e arginare la diffusione del contagio. E' l'ipotesi che i governatori delle regioni potrebbero discutere oggi e trasformare in proposta da sottoporre al governo. Si avvicina il 25 febbraio, quando scadrà il divieto di spostamenti tra le regioni. Se la proroga del divieto appare scontata, è da definire la forma che verrà adottata per varare le misure. "Quando si richiama il lockdown viene in mente qualcosa che non è percorribile, il lockdown che ci fu lo scorso anno teneva chiuso tutto nel Paese. Io mi interrogo solo se questo tema delle fasce colorate, alla luce delle varianti che stanno cominciando a circolare e a far peggiorare, quasi in tutto il territorio nazionale, i parametri, non abbia qualche pecca", ha detto ieri il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, evidenziando la necessità di un superamento del sistema che suddivide le regioni in zona rossa, zona arancione, zona gialla e zona bianca.

ADNKRONOS