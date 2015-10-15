La rissa al Compro Oro ha fatto quattro feriti

I carabinieri hanno denunciato il titolare del negozio ed il figlio, di 72 e 40 anni, e un agente finanziario ed il figlio, di 52 e 20 anni

95047.it L'episodio di ieri al Compro Oro di via Vittorio Emanuele, degenerata in una violenta rissa che ha lasciato sul campo quattro feriti. Il tempestivo intervento dei carabinieri della locale Stazione, avvisati da una telefonata al 112, ha evitato peggiori conseguenze. I militari, dopo aver separato i contendenti, due coppie di padre e figlio, e favorito le medicazioni in ospedale, con prognosi tra i 5 e i 25 giorni (prescritti per una frattura alle ossa nasali), hanno denunciato i quattro, il titolare del negozio ed il figlio, di 72 e 40 anni, e un agente finanziario ed il figlio, di 52 e 20 anni, ritenuti responsabili del reato di rissa.