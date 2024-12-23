LA "SALITA DELLE TRE CASE" SOTTO ACCUSA: LA SEGNALAZIONE, "HO CAMBIATO DUE RUOTE PER COLPA DELLA STRADA"
Attraverso la rubrica "Lo dico a 95047", alcuni lettori ci hanno segnalato un problema che si sta rivelando sempre più frequente e disagevole per gli automobilisti: la presenza di grosse buche lungo il tratto stradale di via Scala Vecchia, precisamente nel prolungamento che collega il territorio di Paternò con Belpasso, noto come la "salita delle tre case".
Uno dei nostri lettori ha descritto così la situazione:
"Buongiorno, ci sono delle grosse buche in via Scala Vecchia, lungo il tratto che collega Paternò a Belpasso. Io stesso ho già dovuto cambiare due volte la ruota della mia auto a causa di queste buche. Vi chiedo cortesemente se si possa fare qualcosa per risolvere il problema."
La segnalazione evidenzia una situazione di pericolo non solo per i danni materiali ai veicoli, ma anche per la sicurezza stradale. Il tratto, già caratterizzato da un notevole traffico giornaliero, diventa ancora più insidioso soprattutto in condizioni di scarsa visibilità o con il maltempo, che rende le buche meno visibili.
Ci auguriamo che le autorità competenti possano intervenire tempestivamente per ripristinare le condizioni di sicurezza e viabilità della strada, evitando ulteriori disagi e possibili incidenti.
Invitiamo i cittadini a continuare a inviarci le loro segnalazioni: la voce di chi vive il territorio ogni giorno è fondamentale per portare all’attenzione i problemi e sollecitare interventi.