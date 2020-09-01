LA SCUOLA IN SICILIA APRE IL 14 SETTEMBRE, MA I DIRIGENTI SCOLASTICI POSSONO SPOSTARE L'APERTURA IL 24
a scuola riparte oggi con i corsi di recupero, ma la vera prova del nove sarà dal 14 settembre. Quella è la data del ritorno ufficiale tra i banchi, anche se molte Regioni hanno deciso uno slittamento...
a scuola riparte oggi con i corsi di recupero, ma la vera prova del nove sarà dal 14 settembre. Quella è la data del ritorno ufficiale tra i banchi, anche se molte Regioni hanno deciso uno slittamento al 24. In Sicilia la scelta viene delegata gli istituti.
"Le scuole - ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, alla trasmissione Quarta Repubblica di Nicola Porro su Retequattro - in Sicilia apriranno il 14 di settembre, ma diamo la facoltà ai responsabili di istituto, se non ci fossero le condizioni, di poter spostare l'apertura al 24 settembre".
Ieri intanto è stato raggiunto un accordo tra governo e Regioni sulle regole per il trasporto pubblico, mentre il Comitato tecnico scientifico, in una nota, ha sciolto il nodo mascherina.