LA SEGNALAZIONE DEI NOSTRI LETTORI: ATTENZIONE PERICOLO SULLA CARREGGIATA IN VIA VITTORIO EMANUELE
La nostra redazione ha appena ricevuto una segnalazione urgente da parte di un lettore riguardante una situazione di potenziale pericolo sulla centralissima via Vittorio Emanuele.
Secondo quanto riferito, un tombino situato al centro della carreggiata risulta fortemente danneggiato, con la botola mezza aperta, come documentato nella foto inviata.
A peggiorare la situazione, qualcuno avrebbe spostato la segnaletica di divieto di sosta dai bordi della strada per posizionarla proprio sopra il tombino stesso, nel tentativo – maldestro – di segnalarne la presenza.
Un gesto che, invece di prevenire, potrebbe aggravare ulteriormente il rischio, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità o durante le ore notturne.
Il pericolo per gli automobilisti è reale e concreto: un impatto con il tombino danneggiato potrebbe causare seri danni ai veicoli o, peggio ancora, mettere a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada.
Invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione durante il transito in quel tratto e sollecitiamo un rapido intervento da parte degli enti preposti affinché la situazione venga risolta quanto prima, riportando sicurezza e ordine sulla carreggiata.
Continueremo a monitorare la situazione e fornire aggiornamenti.