LA SEGNALAZIONE DI UN NOSTRO LETTORE: PERICOLOSE CONDIZIONI DEL MANTO STRADALE ALL'USCITA DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO DI PATERNÒ

Riceviamo una segnalazione da un nostro lettore riguardante un incidente causato dalle condizioni del manto stradale presso l'uscita dell'Istituto Scientifico di Paternò, situato in Viale Kennedy.

Secondo quanto riportato, i danni alla vettura dell'interessato sono stati gravi, nonostante si viaggiasse a meno di 10 km/h. Il lettore suggerisce che, a causa delle pessime condizioni della strada, il sindaco dovrebbe considerare un cambio di nome, propendendo per l'appellativo di "trazzera".

Una soluzione proposta per affrontare il problema è l'installazione di segnalazioni più evidenti riguardo alle numerose buche presenti lungo il viale. Si sottolinea che tali segnalazioni dovrebbero essere visibili sia di giorno che di notte, considerando che l'alternanza tra ombra e sole può rendere difficile la percezione dei pericoli sulla strada.

Il lettore ringrazia l'attenzione dedicata alla questione e apprezza il servizio fornito ai cittadini tramite la segnalazione di problematiche di interesse pubblico.