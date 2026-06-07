La segnalazione di un nostro lettore: "Servono più controlli in Piazza Umberto nei weekend"

Un residente racconta i disagi vissuti nelle serate del centro storico tra rumori e comportamenti poco rispettosi.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che richiama l'attenzione sulla situazione che si vive durante i fine settimana nella zona di Piazza Umberto e nelle vie limitrofe.

Secondo quanto riferito, nelle ore serali e notturne si registrerebbero frequentemente schiamazzi, musica ad alto volume proveniente da auto e motocicli, oltre a comportamenti che metterebbero a rischio la sicurezza di pedoni e residenti.

Il lettore racconta di aver assistito recentemente anche a un episodio che ha coinvolto un anziano a bordo di un motorino elettrico, importunato da alcuni giovani, situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Pur riconoscendo l'impegno delle forze dell'ordine, il cittadino evidenzia come il problema venga percepito da molti residenti come sempre più frequente, con ripercussioni sulla qualità della vita di chi vive nel centro storico.

La segnalazione vuole essere uno spunto di riflessione e un invito a promuovere maggiore rispetto degli spazi pubblici e delle persone, affinché il centro cittadino possa continuare a essere un luogo di incontro e socialità nel rispetto di tutti.