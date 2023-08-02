LA SEGNALAZIONE DI UN NOSTRO LETTORE "ZONA PIOPPI, SIAMO ABBANDONATI"
A cura di Redazione
02 agosto 2023 08:04
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che testimonia la situazione in zona a Largo Don Pasquino Borghi:
"In zona pioppi c'è un degrado siamo abbandonati da tutti dove l'amministrazione alberi a terra che nessuno li toglie qua noi abbiamo bambini piccoli se scoppia un incendio come la mettiamo??"
Grazie se darete riscontro a questa mia segnalazione.
Le foto sono di ieri 01 Agosto 2023
