LA SEGNALAZIONE DI UN NOSTRO LETTORE "ZONA PIOPPI, SIAMO ABBANDONATI"

02 agosto 2023 08:04
News
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che testimonia la situazione in zona a Largo Don Pasquino Borghi:

"In zona pioppi c'è un degrado siamo abbandonati da tutti dove l'amministrazione alberi a terra che nessuno li toglie qua noi abbiamo bambini piccoli se scoppia un incendio come la mettiamo??"

Grazie se darete riscontro a questa mia segnalazione.

Le foto sono di ieri 01 Agosto 2023

