La sfida della solidarietà fra ex Qè e Red Sox FOTO

18 marzo 2017 15:48
Al “diamante” di Contrada Ficuzza di Belpasso si sono "confrontati" i Red Sox, la squadra paternese di baseball che ha vinto il titolo nazionale in una sfida contro gli ex lavoratori Qè che da mesi lottano per avere un futuro occupazionale.
