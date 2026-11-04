La Sicilia conquista la NASA: le 48 Lune di Marcella Giulia Pace incantano il mondo

L'astrofotografa ragusana protagonista dell'immagine astronomica del 1° novembre 2026. Dieci anni di fotografie racchiusi in una straordinaria spirale di colori.

La Sicilia torna protagonista sulla scena scientifica internazionale. Domenica 1° novembre 2026, la NASA ha scelto l'opera Colors of the Moon dell'astrofotografa siciliana Marcella Giulia Pace come Astronomy Picture of the Day (APOD), l'immagine astronomica del giorno pubblicata dall'agenzia spaziale americana.

Un prestigioso riconoscimento che premia uno straordinario lavoro fotografico realizzato nell'arco di oltre dieci anni. L'autrice ha immortalato la Luna piena da diverse località italiane, raccogliendo 48 immagini con sfumature che vanno dal rosso al giallo, dall'arancione all'azzurro, fino al raro viola.

La spettacolare composizione, organizzata in una spirale di colori, mostra come l'atmosfera terrestre possa modificare l'aspetto del nostro satellite. La Luna rossa o gialla, ad esempio, si osserva frequentemente vicino all'orizzonte, mentre le tonalità blu sono molto più rare e possono dipendere dalla presenza di particolari particelle nell'atmosfera.

Tra gli scatti compare anche la suggestiva eclissi lunare totale del 27 luglio 2018, durante la quale la Luna assunse una caratteristica colorazione rossastra.

Marcella Giulia Pace, direttrice della sezione Fenomeni Ottici Atmosferici dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), è da anni impegnata nello studio, nella fotografia e nella divulgazione dei fenomeni atmosferici e astronomici.

Per l'astrofotografa siciliana non si tratta della prima soddisfazione internazionale: la stessa composizione era già stata selezionata dalla NASA nel 2020. Quella del 1° novembre 2026 rappresenta infatti una nuova pubblicazione dell'opera come immagine astronomica del giorno.

Un altro motivo di orgoglio per la Sicilia, che grazie al talento di una sua concittadina conquista ancora una volta l'attenzione internazionale, dimostrando come passione, pazienza e ricerca scientifica possano trasformare uno scatto fotografico in un'autentica opera d'arte.