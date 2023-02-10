LA SICILIA È NEL VORTICE DEL CICLONE HELIOS, FORTE VENTO E DANNI PURE A PATERNO'
Come previsto , la Sicilia è stata travolta e tuttora in corso dal ciclone Helios con venti che hanno toccato anche i 100 Km/h. Una notte di disagi,aeroporto di Catania con tantissimi voli dirottati...
Una notte di disagi,aeroporto di Catania con tantissimi voli dirottati Palermo o Lamezia e il lavoro senza sosta dei vigili del fuoco per interventi di soccorso.
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania
Report situazione interventi dalle 20:00 del 09/02/2023 alle ore 8:00 del 10/02/2023 causa maltempo
n° 44 interventi conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania da inizio turno (ore 20:00), riguardanti principalmente danni d'acqua, dissesti statici, alberi e pali pericolanti.
n° 9 interventi in corso di cui:
n. 2 di dissesti statici e prosciugamenti
n. 4 soccorsi a persone in autovetture
n. 3 alberi pericolanti
Interventi ancora da espletare n. 49
Impegnato in questa emergenza anche il volontariato della Protezione civile coordinati dalla Sala Operativa Regionale e dal direttore del dipartimento ingegnere Salvo Cocina.
Tanti i disagi pure a Paternò, alberi caduti in varie zone della città, in zona Santa Barbara una transenna è caduta sopra un auto , tanti i disagi per fortuna non si segnalazione di gravi criticità al momento, si consiglio massima prudenza.
DALLE 06:00/UTC ALLE 24/UTC DI OGGI, VENERDI' 10 FEBBRAIO 2023, SULL'ITALIA SI PREVEDE
SUD E SICILIA: -MOLTO NUVOLOSO O COPERTO SU SICILIA E CALABRIA CON PRECIPITAZIONI DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CHE POTRANNO RISULTARE INTENSE E ASSUMERE LOCALMENTE CARATTERE DI ECCEZIONALITA' SPECIE SUL SETTORE CENTRO-ORIENTALE DELL'ISOLA; QUOTA NEVE OLTRE 800-1000 METRI; TENDENZA A MIGLIORAMENTO DAL POMERIGGIO-SERA. -NUVOLOSITA' IRREGOLARE,