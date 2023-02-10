LA SICILIA È NEL VORTICE DEL CICLONE HELIOS, FORTE VENTO E DANNI PURE A PATERNO'

Come previsto , la Sicilia è stata travolta e tuttora in corso dal ciclone Helios con venti che hanno toccato anche i 100 Km/h. Una notte di disagi,aeroporto di Catania con tantissimi voli dirottati...

A cura di Redazione 10 febbraio 2023 08:40

