LA SICILIA ED ALTRE TRE REGIONI DIVENTANO GIALLE NELLA CARTA ECDC

Nella mappa sulla situazione epidemiologica aggiornata oggi dall’ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, 4 regioni italiane – Veneto, Lazio, Sicilia e Sardegna – sono...

A cura di Redazione 22 luglio 2021 14:45

Condividi