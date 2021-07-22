LA SICILIA ED ALTRE TRE REGIONI DIVENTANO GIALLE NELLA CARTA ECDC
Nella mappa sulla situazione epidemiologica aggiornata oggi dall’ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, 4 regioni italiane – Veneto, Lazio, Sicilia e Sardegna – sono...
Nella mappa sulla situazione epidemiologica aggiornata oggi dall’ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, 4 regioni italiane – Veneto, Lazio, Sicilia e Sardegna – sono contrassegnate dal colore giallo, rispetto alla settimana scorsa quando erano verdi.
Il resto dell’Italia rimane in verde.
In Europa risultano in rosso tutta la penisola iberica (con la metà orientale della Spagna in rosso scuro) così come sono in rosso i Paesi Bassi e alcuni regioni della Grecia.
Quasi tutta arancione la Francia, solo due regioni sono rimaste verdi.
La mappa si basa sul tasso di notifica di nuovi casi a 14 giorni ogni 100mila abitanti e sul tasso di positivi nei test effettuati.
La carta funge da riferimento per le decisioni degli Stati membri dell’Ue in materia di restrizioni di viaggio.
Il verde indica il rischio minore, che cresce secondo una progressione di giallo, rosso e rosso scuro (situazione con rischio massimo).