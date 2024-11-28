La Sicilia, Regione Europea della Gastronomia 2025, ospita dal 27 al 30 novembre l’European Young Chef Award 2024

Dal 27 al 30 novembre 2024 la Sicilia, recentemente insignita del titolo di Regione Europea della Gastronomia 2025, sarà il palcoscenico dell’European Young Chef Award 2024, un prestigioso concorso ch...

Dal 27 al 30 novembre 2024 la Sicilia, recentemente insignita del titolo di Regione Europea della Gastronomia 2025, sarà il palcoscenico dell’European Young Chef Award 2024, un prestigioso concorso che celebra la creatività, la sostenibilità e le tradizioni culinarie locali. L’evento si terrà presso l’IPSSEOA “Giovanni Falcone” di Giarre (CT), un centro di eccellenza nel panorama formativo alberghiero. Il momento culminante sarà la cerimonia di premiazione, che si terrà venerdì 29 novembre 2024 alle ore 19:00 presso il Monastero dei Benedettini di Catania, uno dei luoghi più iconici e suggestivi della città.

I finalisti

L'ottava edizione dell'European Young Chef Award è organizzata e promossa dall’IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) e ospitata dalla Sicilia, Regione Europea della Gastronomia 2025. Il concorso riunirà i finalisti di 8 Regioni Europee della Gastronomia: Marta Minoves, Catalogna (Spagna); Polina Nazarova, Egeo meridionale (Grecia); Kaja Naveršnik, Slovenia; Óscar Roca, Menorca (Spagna); Jasmin Kärkkäinen, Saimaa (Finlandia); Rosaria Grasso, Sicilia (Italia); Giulia Casano, Gozo (Malta); Kincső Szász, Harghita (Romania). L'European Young Chef Award 2024 è organizzato in collaborazione con la Regione Siciliana Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea e sostenuto da Consorzio DOS Sicilia, Consorzio Tutela Vini DOC Sicilia, Museo del Cioccolato di Modica, La Sicilia di Ulisse, IPSSEOA “Giovanni Falcone” - Scuola Alberghiera di Giarre, Istituto Professionale di Stato Principi Grimaldi di Modica e Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “Pietro Piazza” di Palermo.

Un ponte tra tradizione e innovazione

L’European Young Chef Award ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione nella cucina tradizionale, mettere in luce le culture alimentari sostenibili e formare futuri chef ambasciatori delle regioni e dei loro prodotti locali. I giovani chef, finalisti dei concorsi regionali provenienti da tutta Europa, presenteranno i loro piatti tradizionali e si sfideranno reinterpretandoli in chiave innovativa, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’uso dei prodotti locali. Una giuria composta da esperti internazionali decreterà il vincitore, valorizzando il talento e la capacità dei partecipanti di creare connessioni tra identità culturale e innovazione gastronomica.

Oltre a essere una competizione, l’European Young Chef Award è una piattaforma per favorire il dialogo tra i giovani chef delle regioni europee, creare reti professionali internazionali e sensibilizzare sull’importanza della diversità alimentare regionale come strumento di sviluppo sostenibile.

L’evento è parte dell’impegno di IGCAT per responsabilizzare le comunità locali e valorizzare le risorse alimentari, culturali, artistiche e turistiche in un contesto globale sempre più omologato. Ogni finalista dell'European Young Chef Award rappresenta ed è ufficialmente supportato da una Regione Europea della Gastronomia premiata o candidata. I finalisti, di età compresa tra i 18 e i 26 anni, dovranno preparare le ricette tradizionali delle loro regioni e presentare la loro versione innovativa delle stesse ricette. Nel corso dell’evento è prevista anche una visita nella regione ospitante per scoprire i prodotti e i produttori locali.

I piatti innovativi dei giovani chef verranno valutati da una giuria internazionale. Oltre alle abilità tecniche, la valutazione si concentrerà su aspetti fondamentali come la creatività, la capacità di raccontare la storia dietro ogni piatto e l'impegno nella riduzione degli sprechi alimentari e dell'uso di plastica monouso in cucina. La giuria considererà anche la valorizzazione dei prodotti e dei produttori locali, nonché l'equilibrio nell'utilizzo di ingredienti di carne, pesce e verdure, promuovendo una cucina sostenibile e consapevole.

La giuria

La giuria dell'European Young Chef Award 2024 è presieduta dalla chef stellata Martina Caruso del ristorante Signum (Italia) e comprende: Boštjan Volk, vincitore dell'European Young Chef Award 2023 (Slovenia); Frida Jensen, terza classificata all'European Young Chef Award 2021 e proprietaria di Façon (Danimarca); José Luis Marques, direttore della Coimbra School of Hospitality and Tourism Coimbra (Portogallo); Iulia Dragut, Presidente dell'Associazione Culturale Euro East Alternative (Romania); Per T. Tørrissen, Manager del Northern Norway Competence Center for Food (Norvegia). L'European Young Chef Award conta sul continuo sostegno del suo ambasciatore ufficiale, lo chef stellato di fama mondiale Joan Roca, che ha appoggiato i principi del concorso fin dalla sua prima edizione nel 2016. Nominato Miglior Chef del Mondo per due anni consecutivi (2017 e 2018), Joan Roca ha dichiarato che “l'European Young Chef Award è un processo di apprendimento e un'esperienza molto preziosa. Il successo è fare ciò che ti piace fare. Quindi, i finalisti dell'European Young Chef Award hanno già vinto!”.