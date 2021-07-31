LA SICILIA RISCHIA LA ZONA GIALLA DAL 16 AGOSTO

La quarta ondata spinta dal vento della Delta cresce ma in misura meno impetuosa rispetto alla scorsa settimana quando i numeri indicavano un raddoppio sia dei contagi che dell’Rt.Nella settimana mess...

Nella settimana messa a fuoco dal Monitoraggio a cura dell’Iss all’esame stamane della cabina di regia passa invece dall’ 1,26 all’1,57 l’Rt nazionale e sale da 41 a 58 l’incidenza dei casi settimanali ogni 100mila abitanti.

Uno scenario in cui Lazio, Sardegna e Sicilia rischiano di diventare “gialle” nelle prossime due settimane.

Hanno superato abbondantemente l’incidenza dei 50 casi settimanali per 100mila abitanti ma i posti occupati in area medica e in terapia intensiva sono ancora sotto la soglia e soltanto per questo rimangono in zona bianca in base ai nuovi parametri decisi dal governo con l’ultimo decreto.

La Regione nella situazione peggiore è la Sicilia che ha 80 casi settimanali, sta all’8% per l’occupazione dei posti in area medica e 4,7 in terapia intensiva. Molto critica anche la situazione della Sardegna dove l’incidenza è altissima con 136 casi, 4,4 % in area medica e 4,2 % in terapia intensiva.

Timori anche per il Lazio con 87,5 casi, ricoveri nei reparti al 4% e 3,7 % in terapie intensiva.