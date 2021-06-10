LA SICILIA SOSPENDE IL VACCINO ASTRAZENECA PER GLI UNDER 60

In Sicilia la somministrazione del vaccino AstraZeneca sotto i 60 anni è sospesa in via cautelativa.Lo ha previsto una circolare firmata nelle ultime ore dal dirigente generale del Dasoe ad interim, M...

Lo ha previsto una circolare firmata nelle ultime ore dal dirigente generale del Dasoe ad interim, Mario La Rocca.

La sospensione riguarda solo le prime dosi mentre vengono garantiti i richiami.

“Alla luce delle recenti notizie di stampa relative alle posizioni assunte dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico- si legge nella circolare- in riferimento al bilancio rischi-benefici, circa la somministrazione del vaccino Vaxzevria ai soggetti di età inferiore ai 60 anni, e in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte del medesimo organo, si dispone in via cautelativa la sospensione con effetto immediato della somministrazione del vaccino AstraZeneca a tutti i cittadini di età inferiore ai 60 anni”.

Proprio oggi la Regione aveva fatto partire un nuovo Open Day con Astrazeneca.

“Non avremo problemi con il vaccino, perché le scorte degli altri ci sono e ne arriveranno di nuove – dice il commissario per l’emergenza, Renato Costa -. Confermo che le dosi di AstraZeneca agli over sessanta verranno somministrate regolarmente”.