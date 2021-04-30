LA SICILIA VERSO LA RICONFERMA DELLA ZONA ARANCIONE, RT MAGGIORE DI 1

La Sicilia va verso la conferma della zona arancione. Secondo il report settimanale dell'Iss, infatti l'Isola, ha un Rt maggiore di 1 e «una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2».Si...

Si allontana dunque per la Sicilia la speranza di passare in zona gialla, area di minor rischio e in cui è possibile attivare le riaperture previste dall'ultimo decreto Draghi. Si attende ancora la conferma dalla riunione della cabina di regia ministero della Salute-Iss-Regioni, ma i dati contenuti nella bozza diffusa dall'Istituto superiore di Sanità non lasciano ben sperare.

Nell’ultima settimana, in Italia «si conferma la lenta discesa dei nuovi casi e del numero di pazienti ricoverati, ma il quadro complessivo resta ancora ad un livello molto impegnativo», si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, che rileva che «l'incidenza è in lenta diminuzione ma ancora molto elevata per consentire sull'intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti.

Di conseguenza, è necessario continuare a ridurre il numero di casi anche attraverso le misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione interpersonale». Questa settimana si osserva ancora una diminuzione della incidenza settimanale, scesa a 146,3 per 100.000 abitanti contro 157,4 per 100.000 abitanti della settimana precedente.

Peraltro, avvertono i tecnici, «la ormai prevalente circolazione in Italia di una variante virale caratterizzata da una trasmissibilità notevolmente maggiore richiede di continuare a mantenere particolare cautela e gradualità nella gestione dell’epidemia». Per questo «è fondamentale che la popolazione continui a rispettare tutte le misure raccomandate di protezione individuale e distanziamento in tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo per ridurre il rischio di contagio».