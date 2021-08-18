LA SICILIA VERSO LA "ZONA GIALLA": INTENSIVE AL 10% E REPARTI AL 17. LE NUOVE REGOLE DELLA ZONA GIALLA

Sicilia in 'area critica' per il tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti. In base ai monitoraggi Agenas, infatti, per le intensive ha toccato il 10% (+1%) soglia massima prevista da...

Sicilia in 'area critica' per il tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti. In base ai monitoraggi Agenas, infatti, per le intensive ha toccato il 10% (+1%) soglia massima prevista dai nuovi parametri.

Aumento dell'1% anche per le aree mediche non critiche dove l'isola raggiunge il 17% (ben oltre il limite del 15%).

La Sicilia si avvia quindi a passare in zona gialle probabilmente dal 23 agosto.

L'Isola da giorni è la prima in Italia per numero di nuovi contagi e per incidenza settimanale dei casi.

Per l'asssessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, la ragione è da ricercare nella mancata vaccinazione di molti: "Se in tanti, troppi, non hanno aderito alla campagna di vaccinazione - ha dichiarato - i risultati sono riversati nella occupazione dei posti letto da parte dei soggetti non vaccinati"

NUOVE REGOLE ZONA GIORNO

Le regole riguardano soprattutto gli spostamenti e la riapertura di bar, ristoranti, cinema, teatri e mostre.

In tutta Italia è stato abolito il coprifuoco, che quindi non è più valido in zona gialla, e gli spostamenti sono liberi, sia tra Comuni che tra Regioni.

I ristoranti sono aperti sia al chiuso che all'aperto, ma il limite di commensali al tavolo è di quattro persone. Cambiano anche le regole per le mascherine, che restano obbligatorie sia all'aperto che al chiuso.

Ecco cosa si può e cosa non si può fare.

Spostamenti consentiti in zona gialla

In zona gialla sono consentiti tutti gli spostamenti: all'interno del proprio Comune, tra Comuni diversi e tra Regioni. Decade anche il coprifuoco, quindi non ci sono più limiti orari alla circolazione e non è più necessaria l'autocertificazione.

Zona gialla, le regole per ristoranti e bar

In zona gialla i ristoranti sono aperti anche al chiuso, resta sempre consentito il servizio di asporto e la consegna a domicilio. Possono sedersi al tavolo al massimo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi, con una distanza minima di un metro tra i commensali.

Spostamenti verso le seconde case fuori regione

Ci si può spostare per raggiungere le seconde case fuori regione, a prescindere dal colore della regione di provenienza e di quella di arrivo.

Riaprono musei, cinema e teatri

In zona gialla sono aperti i cinema, i teatri e i musei, le sale da concerto. Le regole sono stringenti. La distanza di sicurezza tra gli spettatori è di almeno un metro, la capienza delle sale non deve superare il 50 per cento del totale. Si prevede un massimo di 1.000 persone all'aperto e 500 negli spazi chiusi e bisogna sempre indossare la mascherina.

Parrucchieri e barbieri aperti

Parrucchieri e barbieri non subiscono alcuno stop: nelle zone gialle lavorano senza vincoli particolari.

Aperti negozi e centri commerciali nei weekend

I negozi nei centri commerciali sono aperti nel weekend e nei giorni festivi. Tutti i negozi sono aperti, pur nel rispetto delle norme anti-Covid.

Scuola in presenza e didattica a distanza

In giallo, Didattica in presenza al 100 per cento per le scuole primarie e secondarie di primo grado, mentre per le scuole superiori la didattica in presenza comprenderà dal 70 al 100% delle ore di lezione.