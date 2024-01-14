LA SICILIANA LUNA MASSARI È LA NUOVA VOCE DI MASHA NEI CARTONI ANIMATI

La voce di Masha nella nuova stagione del cartoon sarà quella della bambina ragusana Luna Massari. Ad annunciarlo il papà di Luna che hanno annunciato “siamo molto felici e altrettanto orgogliosi di d...

La voce di Masha nella nuova stagione del cartoon sarà quella della bambina ragusana Luna Massari. Ad annunciarlo il papà di Luna che hanno annunciato “siamo molto felici e altrettanto orgogliosi di dirvi che la voce della piccola Masha nei nuovi cartoni animati da poco in onda su Rai Play e Rai Yoyo, è affidata alla nostra dolce Luna”.

“Sarà lei ad animare la piccola bimba nelle sue mille avventure con l’inseparabile Orso.

È un sogno che si avvera e ci auguriamo che anche un pizzico della nostra felicità possa raggiungere i bimbi che si divertiranno nel guardare le nuove puntate di Masha e Orso. Grazie alla nostra Luna che ci dimostra sempre come l’impegno possa portare a grandi risultati.

Grazie soprattutto ai suoi docenti che con amore, dedizione e grande professionalità la preparano ogni giorno”.