LA SOLIDARIETÀ DELL’ARMA DEI CARABINIERI AI PICCOLI RICOVERATI: UOVA DI CIOCCOLATO AI DEGENTI DEL POLICLINICO G. RODOLICO - SAN MARCO E DEL GARIBALDI NESIMA

Ieri mattina si è conclusa la consegna delle uova di cioccolato da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania che hanno voluto manifestare la loro vicinanza e solidarietà ai piccoli degenti costretti a permanere nell’ambiente ospedaliero durante le festività pasquali.

L’ormai consueta e gradita visita si è svolta in tre distinti appuntamenti.

Il 26 marzo all’azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico- San Marco” di via Santa Sofia, nella hall del padiglione 4 del reparto di oncoematologia pediatrica, dove, il Capitano Beatrice Casamassa, Comandante della Compagnia di Catania Fontanarossa, è stato accompagnato dal Luogotenente C.S. Antonino Nicolosi, comandante della Stazione di Catania Nesima e da una rappresentanza di militari della medesima Compagnia.

Il Capitano è stato accolto dal direttore sanitario dottore Antonio Lazzara, dal direttore amministrativo Rosario Fresta, dal direttore medico di presidio dottore Paolo Adorno, dalla direttrice dell’U.O.C. professoressa Giovanna Russo e dal medico dell’U.O.C. professore Andrea Di Cataldo.

Il 27 marzo, all’ospedale San Marco, ad accogliere il Comandante della Stazione di Catania Librino, Luogotenente C.S. Giuseppe Marchese e il Luogotenente Massimo Florio, è stato il dottore Giuseppe Mangano dirigente della Direzione Medica di Presidio.

La consegna delle uova nelle mani dei responsabili sanitari è avvenuta nella sala riunioni dell’U.O.C. di pediatria.

Analogamente ieri, 28 marzo, presso l’Unità Operativa Complessa di Pediatria e di Chirurgia Pediatrica del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima. il Luogotenente C.S. Antonino Nicolosi, accompagnato dal Luogotenente Massimo Florio sono stati ricevuti dal Direttore Sanitario del P.O. Garibaldi Nesima Dott.ssa Graziella Manciagli, il Vice Direttore Sanitario del P.O. Garibaldi Nesima Dott. Salvatore Gullotta, il Direttore U.O.C. di Pediatria il Dott. Antonino Palermo, il Direttore U.O.S.D. del Pronto Soccorso Pediatrico Dott.ssa Rita Leocata, i Coordinatori infermieristici Nunzio Zerbo e Benedetto Conigliello insieme ai Medici e Operatori del reparto.

In un clima di serenità e cordialità i rappresentanti dei presidi ospedalieri hanno ricevuto le uova di cioccolato dell’Arma destinati ai bimbi dei reparti mentre, per alcuni, hanno provveduto personalmente i Carabinieri che si sono intrattenuti a parlare con loro rivolgendo gli auguri per le festività pasquali e di una pronta guarigione.

LA SOLIDARIETÀ DELL’ARMA DEI CARABINIERI AI PICCOLI RICOVERATI: UOVA DI CIOCCOLATO AI DEGENTI DEL POLICLINICO G. RODOLICO - SAN MARCO E DEL GARIBALDI NESIMA