LA SONDA SOVIETICA KOSMOS 482 DOPO OLTRE 50 ANNI STA RIENTRANDO IN MODO INCONTROLLATO SULLA TERRA
Si avvicina il momento del rientro incontrollato nell’atmosfera terrestre della sonda sovietica Kosmos 482, lanciata nel 1972 e rimasta da allora in orbita attorno alla Terra senza riuscire a raggiungere la meta per la quale era stata progettata: il pianeta Venere.
Le ultime stime fatte dall'esperto di satelliti Marco Langbroek dell'Università Tecnica di Delft, nei Paesi Bassi, fissano il rientro tra le 22,58 ora italiana del 9 maggio e le 20,10 del giorno seguente. L’area che potrebbe essere interessata rimane però ancora molto vasta: è compresa tra 52 gradi di latitudine Nord e 52 gradi di latitudine Sud, dunque gran parte delle terre emerse e degli oceani.
Secondo quanto scrive Langbroek sul suo blog, i rischi sono simili a quelli per l’impatto di un meteorite. “Trattandosi di un lander progettato per sopravvivere al passaggio attraverso l'atmosfera di Venere – afferma l’esperto – è possibile che sopravviva intatto al rientro nell'atmosfera terrestre e all'impatto. E probabilmente sarà un impatto violento: dubito che il sistema di apertura del paracadute funzionerà ancora dopo 53 anni – aggiunge – e con le batterie scariche”.
Tuttavia, visto che probabilmente la sonda non si disintegrerà nell’atmosfera, i rischi sono comunque inferiori rispetto a quelli posti da oggetti che invece si frammentano in vari pezzi durante il rientro, spargendo detriti su un’area molto più vasta. Kosmos 482 ha un diametro di circa 1 metro, pesa poco meno di 500 chilogrammi ed è racchiuso da un guscio protettivo in titanio di forma semisferica.
Se il rientro lo lascerà più o meno integro, le stime indicano una velocità di impatto di circa 240 chilometri orari.