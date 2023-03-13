LA SQUADRA DEL LICEO FERMI DI PATERNO' SBANCA ALLE OLIMPIADI DI INFORMATICA: È MEDAGLIA DI BRONZO
Si sono svolti a Bologna la settimana scorsa presso l'istituto Aldini Valeriani le fasi finali nazionali delle Olimpiadi di Informatica a Squadre.Ottimo successo per il Liceo Scientifico Enrico Fermi,...
Si sono svolti a Bologna la settimana scorsa presso l'istituto Aldini Valeriani le fasi finali nazionali delle Olimpiadi di Informatica a Squadre.
Ottimo successo per il Liceo Scientifico Enrico Fermi, che rappresentato da Alessandro Lombardo, Enrico Nicosia, Farouk El Sharkawy, Luca Distefano e Matteo Sinitó hanno raggiunto un ottimo risultato piazzandosi al terzo posto sui 536 team partecipanti da tutta Italia (di cui solo 32 ammessi alla finale).
Congratulazioni ai ragazzi ed al dirigente scolastico Ing. Walter Aloisi e le docenti Anna Grazia Panebianco e Tiziana Catania per il successo ottenuto .
Complimenti a tutti!