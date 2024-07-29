LA STRADALE PUBBLICA LA MAPPA DEGLI AUTOVELOX IN FUNZIONE NEI PROSSIMI GIORNI | INFO E DETTAGLI

Da lunedi 29 a domenica 4 agosto, la Polizia stradale effettuerà controlli con autovelox lungo le due tratte autostradali A20 Messina-Palermo e A18 Messina-Catania, per prevenire e combattere gli ecce...

Da lunedi 29 a domenica 4 agosto, la Polizia stradale effettuerà controlli con autovelox lungo le due tratte autostradali A20 Messina-Palermo e A18 Messina-Catania, per prevenire e combattere gli eccessi di velocità, secondo il seguente calendario:

– Giorni 30 – 31 Luglio e 2 Agosto 2024 Autostrada A18 Messina – Catania

– Giorni 29 – 31 Luglio e 3 Agosto 2024 Autostrada A20 Messina – Palermo

Ricordiamo i limiti attuali:

– sulle autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo;

– sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso

di maltempo.

Le sanzioni in sintesi:

• fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173

• oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 694 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

• oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 543 e 2.170 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

• chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 845 e 3.382, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida. Queste sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali.

Particolare attenzione verrà, inoltre, rivolta agli eccessi di velocità commessi dai conducenti dei veicoli commerciali e di trasporto persone (autobus e mezzi pesanti) anche attraverso la lettura fornita dai sistemi di bordo quali i cronotachigrafi e i tachigrafi digitali.